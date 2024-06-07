Продати долар можна в середньому за курсом 40,10 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 7 червня, не змінився і складає 40,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок – 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 40,70 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,61 грн).

Відео дня

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,41 грн/євро (курс продажу – 44,25 грн/євро).

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на 7 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 40,15 грн/дол. Гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив у коментарі УНІАН, що з 10 до 16 червня, ситуація на валютному ринку нагадуватиме періоди відносного валютного спокою.

Вас також можуть зацікавити новини: