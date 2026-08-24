Євро відійшов від історичного максимуму: офіційний курс валют на 25 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 52,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 25 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 52,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,65/44,70 грн/дол., а до євро - 52,12/52,16 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 24 серпня знизився на 4 копійки і складає 45 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,44 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 7 копійок і становив 52,56 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,82 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і складав 52,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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