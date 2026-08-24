'Україна вже допомогла побудувати новий, справді геополітичний ЄС', - Кошта

На думку очільника Євроради, майбутнє України у ЄС є найкращою гарантією безпеки та довгострокової демократичної стабільності.

Україна допомогла побудувати новий, справді геополітичний Європейський Союз, який бере на себе відповідальність за свою оборону, і він готовий прийняти Україну. Про це заявив глава Європейської ради Антоніу Кошта під час виступу в Києві з нагоди 35-ї річниці незалежності України.

Кошта наголосив, що майбутнє України в ЄС є найкращою гарантією безпеки та довгострокової демократичної стабільності – як для України, так і для Європи в цілому.

"Наша мета – інтеграція України в мирний проєкт Європейського Союзу: союз націй, які подолали націоналізм, які відстоюють демократію та верховенство права і які спільно працюють заради спільного процвітання та розвитку", – сказав Кошта.

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Водночас він наголосив, що вступ до Союзу є вимогливим процесом.

"Але ці виклики не повинні завадити нашій політичній рішучості, що ґрунтується на геополітичній необхідності та вільному, демократичному виборі українського народу. Україна вже допомогла побудувати новий, справді геополітичний Європейський Союз: Союз, який бере на себе відповідальність за свою оборону, зміцнює свою стратегічну автономію, твердо відстоює міжнародне право та багатосторонність, будує партнерства у мінливому світі та радо приймає нових держав-членів. І він готовий прийняти Україну до ЄС", – заявив глава Європейської ради.

Членство України в ЄС – останні новини

Раніше в Euronews навели дані опитування щодо того, як в Європі ставляться до членства України в ЄС. Як зазначалося, у трьох європейських країнах, які раніше були одними з найактивніших прихильників України, більшість опитаних виступають проти її вступу до ЄС як повноправного члена з правом голосу.

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