Загадкова нейромережа стала хітом серед розробників: ніхто не знає, хто її створив

Нейромережа з’явилася у відкритому доступі безкоштовно, але інформації про компанію чи команду, яка її створила, немає.

Нова модель штучного інтелекту Ox Alpha стрімко набирає популярності серед розробників та ентузіастів. Нейромережа з’явилася 20 серпня на платформі OpenRouter, але інформації про компанію чи команду, яка стоїть за її створенням, немає, пише Bloomberg.

Ox Alpha орієнтована насамперед на програмування, складні міркування та виконання виробничих завдань. Модель підтримує роботу з текстом, зображеннями та відео, а її контекстне вікно сягає 1 048 576 токенів. Це дозволяє завантажувати в один запит великі репозиторії коду, об’ємні документи та інші масиви даних.

Однак головна особливість полягає в тому, що Ox Alpha пропонується абсолютно безкоштовно. Через OpenCode нейромережу можна використовувати практично без обмежень протягом тижня, що дозволило розробникам активно тестувати її на реальних завданнях. Ба більше, оператор заявив про готовність обробляти до 100 трлн токенів на добу.

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У бенчмарку DeepSWE, який вимірює здатність ШІ читати код, Ox Alpha продемонструвала успішність на рівні 80%, вирішивши 8 із 10 завдань з програмування, випередивши Claude Fable 5 (65%), GLM-5.3 (62%) та GPT-5.6 Sol (52%). У бенчмарку Kingbench, який оцінює можливості моделей у складній генерації, Ox Alpha набрала 87,5 бала, поступившись лише флагманській GLM-5.3 із показником 91,25.

Головна загадка – хто стоїть за моделлю. Однією з найбільш обговорюваних версій став можливий зв’язок із Китаєм, де останнім часом з’явилося одразу кілька потужних моделей ШІ, зокрема Kimi K3 від Moonshot AI та нові версії Qwen від Alibaba.

Анонімний запуск може бути частиною стратегії розробників, які хочуть спочатку перевірити модель у реальних умовах і зібрати відгуки, не розкриваючи свій бренд. Подібний підхід уже застосовували ByteDance, Sea та Alibaba, які випускали моделі ШІ, не розкриваючи свою участь одразу на початку.

Як користуватися Ox Alpha

Протестувати Ox Alpha може будь-який користувач через платформу OpenRouter. Для цього достатньо відкрити сторінку моделі та перейти до розділу Playground – там можна надсилати текстові запити, а також завантажувати зображення та відео для аналізу.

Також модель доступна через API для розробників. Для цього потрібно отримати API-ключ на OpenRouter і вказати в запиті модель stealth/ox-alpha. Перший мільйон токенів у рамках попереднього перегляду надається безкоштовно.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може нести ризики для всього людства.

Глава Nvidia вважає, що бум ШІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту. Уже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робітників, хоча за таку роботу пропонують дуже хороші зарплати й не вимагають університетського диплома.

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