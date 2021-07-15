Згідно з прийнятою сьогодні Бюджетною декларацією, гривня буде поступово падати щодо долара.

Верховна Рада схвалила в цілому урядову Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, яка передбачає поступову девальвацію гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Попри те, що вже кілька років поспіль курс гривні щодо долара США знаходиться на стабільному рівні - 27-28 грн/дол., у декларації закладено поступове щорічне його послаблення.

Так, прогнозується, що у 2022 році середньорічний курс гривні становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

Курс на 15 липня

Національний банк України на четвер, 15 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація: що необхідно знати

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

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Автор: Богдан Слуцький