Курс біткойну оновив історичний максимум, сягнувши позначки 19,850 тисячі доларів. Попередній рекорд було встановлено 18 грудня 2017 року, коли за одну монету давали 19,783 тисячі доларів.
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Про це повідомляє портал ITC.ua.
"За останній рік головна криптовалюта подорожчала на 170%, що обумовлено загальним підвищенням інтересу інвесторів до ризикованих активів і надій на становлення криптовалюта загальноприйнятим засобом платежу в доступному для огляду майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останній тиждень курс біткойну залишається вкрай нестабільний - за кілька днів до взяття нового рубежу криптовалюта подешевшала на 3 тисячі доларів. Після встановлення нового абсолютного рекорду біткойну знову увійшов в спадну тенденції й зараз продовжує дешевшати.
Разом з біткойном дорожчають й інші основні криптовалюти.
Що цьому передувало
- Курс біткойну різко зріс наприкінці 2017 року: в жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, в листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.
- 11 травня 2020 року біткойн пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.
- В Україні з квітня 2020 року діє закон про Фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування криптогаманців і конфіскацію криптовалюти за порушення.
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