Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 12 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,80 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 10 копійок і становить 42,80 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн, євро - за курсом 41,80 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 18 копійок і становить 42,19 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 січня, подешевшав на 15 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 15 копійок і складає 42,80 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 21 копійку – до 38,90 грн/дол. (продати долар можна за 38,80 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 11 копійок, до 42,74 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

Національний банк України на п’ятницю, 12 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,00 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 19 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,74 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім курсом.

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