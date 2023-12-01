Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,66 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 4 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,46 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,66 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,46/36,48 грн/дол., євро - 39,62/39,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 1 грудня, подешевшав на 10 копійок - до 37,60 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у столичних валютних обмінниках сьогодні подешевшав на 11 копійок і становть 37,44 грн/дол. (продати долар можна за 37,15 грн). Євро також знизився в ціні - на 15 копійок до 40,85 грн/євро (курс продажу - 40,44 грн/євро).

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