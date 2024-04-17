Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, не змінився і складає 42,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн, євро - за курсом 41,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 39,80 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 42,90 грн/євро, а курс продажу – 42,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,57 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,12 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Слід зазначити, що аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні в більшості кас банків до 19 квітня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,70 до 40 грн/дол.

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