Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,16 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 59 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., а євро - 46,11/46,13 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках України 12 травня не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 47,20 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 12 травня зріс на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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