Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 12 травня, зріс на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс на 17 копійок і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 12 травня, залишився незмінним і становить 47,17 гривні.

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НБУ встановив на 12 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок.

Курс долара в банках України 12 травня не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар. Середній курс євро до гривні також не змінився і складає 47,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,50 гривні за євро.

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