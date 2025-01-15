Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо європейської валюти гривня значно ослабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,53 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,25/42,29 грн/дол., євро – 43,53/43,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 15 січня знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,90 грн за долар. Продати американську валюту можна за середнім курсом 42,25 грн за долар. Середній курс євро до гривні не змінився і складає 44,17 грн за євро. Продати євро можна за курсом 43,33 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 15 січня знизився на 10 копійок і становить 42,90 грн за долар. Курс євро залишився незмінним і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,30 грн, а євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - у межах від 42,10 до 43,20 грн/дол.

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