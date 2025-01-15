Продати долар можна в середньому за курсом 42,25 грн, євро – 43,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 15 січня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,17 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,33 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,87 грн/дол., а продати долар можна за 42,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,09 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 15 січня, складає 97 200,77 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 090 251,06 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 42,10 до 43,20 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 43,20 до 44,65 грн/євро, в обмінниках - від 43,50 до 44,60 грн/євро.

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