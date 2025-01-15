Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 15 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,30 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 січня становить 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні вранці становить 42,87 грн/дол., а продати долар можна за 42,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,09 грн/євро.

НБУ встановив на 15 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,32 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 19 копійок.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - у межах від 42,10 до 43,20 грн/дол.

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