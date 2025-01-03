Продати долар можна в середньому за курсом 41,85 грн, євро – 43,43 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 3 січня, не змінився і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 44,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,43 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,46 грн/дол., а продати долар можна за 42,42 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,17 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 3 січня, складає 96 267,52 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 079 458 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 3 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол. Таким чином гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Слід зазначити, що євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Євро подешевшав через побоювання, що орієнтовані на експорт економіки регіону постраждають від митних тарифів США, та очікування, що Європейський центральний банк знижуватиме відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск на валюту.

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