Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,58 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 20 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар четвертий день поспіль оновлює історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, різко зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,58 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 38 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,91/41,93 грн/дол., євро – 43,63/43,63 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Згідно з макроекономічним прогнозом інвестиційної групи ICU, темпи девальвації гривні наступного року навряд чи перевищать 10%. Аналітики прогнозують зростання долара до позначки у 45,7 грн/дол. на кінець року.

Курс долара у "ПриватБанку" 19 грудня зріс на 5 копійок і становить 42,15 грн за долар. Курс євро сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 грн, а євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що з 16 до 22 грудня курс перебуватиме в межах 41,4 - 41,8 гривні за долар на міжбанку та 41,5 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

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