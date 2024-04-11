Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 11 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,75 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 55 копійок і становить 42,37 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 3 копійки – до 39,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 11 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

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