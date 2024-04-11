Продати долар можна в середньому за курсом 38,90 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 квітня, залишився на попередньому рівні – 39,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки – до 39,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 11 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

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