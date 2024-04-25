Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 25 квітня, не змінювався і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не зазнав змін і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар зріс на 3 копійки, до 39,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,76 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,77 грн/євро).

За новим прогнозом МВФ, у 2024 році очікується незначна девальвація гривні, і середньорічний курс долара становитиме 41 грн/дол. Також фонд опублікував прогнозні значення курсу гривні до 2029 року включно. Передбачається, що у 2025 році гривня послабиться до 45,8 грн/дол., а в 2027 році перетне позначку у 50 грн/дол.

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