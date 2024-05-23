Питання втримання економіки та бюджету країни, втримання українського війська - це пріоритет, підкреслив очільник парламенту.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував інформацію про можливе підвищення податку на додану вартість та військового збору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Кабінет міністрів України може розробляти законопроект про підвищення розміру ПДВ та військового збору.

Стефанчук зауважив, що затвердження державного бюджету є справою парламенту, але в основу бюджету лягають розрахунки та цифри, які подає Міністерство фінансів.

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"Я думаю, що ви бачите, і народ України оцінює те, що третій рік війни, але в принципі економіка України, яка перебуває в дуже страшній війні, яка йде на виснаження з дуже потужним економічним суб’єктом, яким є Російська Федерація… Третій рік війни, ми намагаємося робити все для того, щоб економічна стабільність, фінансова стабільність, валютна стабільність була забезпечена", - сказав спікер.

Він розповів, що напередодні мав спілкування з головою Національного банку України, і вони багато говорили про питання валютної лібералізації в Україні. "І безперечно, це все буде залежати від того, як буде розвиватися ця війна. Але вже треба напрацьовувати ті чи інші речі, тому що для нас питання втримання економіки України, втримання бюджету України, втримання українського війська, в першу чергу, шляхом його фінансування - це є пріоритет", - наголосив Стефанчук.

Голова ВР додав, що якщо для цього будуть потрібні якісь зміни: законодавчі, бюджетні, податкові, - Верховна Рада готова буде розглянути їх і у разі необхідності - підтримати. "Але ми розуміємо, що все це потрібно виключно для того, щоб Україна здобула свою перемогу", - підкреслив він.

Важливі новини України про податки - що повідомлялося

Раніше УНІАН із власних джерел дізнався, що через нестачу внутрішніх фінансових ресурсів на потреби оборони в уряді обговорюють можливе підвищення податкових ставок, зокрема, військового збору та ПДВ.

"Є декілька варіантів, немає ще остаточних рішень. Триває процес розрахунків, зокрема, економічного ефекту. Але так, перегляд військового збору та ставки ПДВ є на столі і обговорюється як один з можливих варіантів мобілізації внутрішніх ресурсів на фінансування військових видатків", – повідомило джерело.

Крім того, джерело УНІАН в парламенті розповіло, про яке саме підвищення розміру податку на додану вартість та військового збору може йтися. На запитання, чи дійсно Міністерство фінансів працює над законопроектом про підвищення розміру ПДВ та військового збору, і про які відсотки може йтися, співрозмовник УНІАН зауважив, що це дійсно так.

"Я думаю, що ближче - це 5%, ніж 1,5%. Це військовий збір. І так, це буде розповсюджуватися, радше за все, на ФОП. І там інші, окрім ПДВ, заходи. Який буде фінальний текст, ми побачимо після червня, після перегляду програми МВФ", - сказало джерело.

Також на запитання, чи може йтися про підвищення ПДВ на 2-3%, співрозмовник зауважив: "Ні. Там багато опцій. Одна з них звучить про це. Але жодна з цих позицій не є остаточною".

За словами джерела, такий крок необхідний через те, що країні не вистачає близько 400-500 мільярдів гривень для фінансування військових потреб, які фінансуються коштом податків.

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