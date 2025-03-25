Середня пенсія наразі складає 6345 гривень.

В Україні проведуть індексацію пенсій працюючим пенсіонерам. З 1 квітня збільшать виплати для майже 630 тисяч українців.

"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що уряд проіндексував у березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців.

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"Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень", - підкреслив прем'єр.

Він запевнив, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі. Шмигаль наголосив, що уряд виконує усі соціальні зобов’язання перед громадянами та продовжуватиме робити це і у майбутньому.

Індексація пенсій в Україні - головні новини

З 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Зростання пенсійних виплат відбулося для понад 10 млн громадян на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій склав 100 гривень, а максимальний розмір індексації – 1500 гривень.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, на видатки для індексації пенсій кошти є в повному обсязі: додатково передбачені 57,5 млрд грн, з яких 35,2 млрд грн зарезервовано за рахунок Фонду соціального страхування, а 22 млрд грн – з коштів державного бюджету.

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