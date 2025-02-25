Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій. Зростання пенсійних виплат відбудеться для понад 10 млн громадян на 11,5%.

Про це на засіданні уряду повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це вже третя індексація за час повномасштабної війни.

"Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації – до 1500 грн", – додав він.

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Пенсії в Україні

В Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати. Середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, – 6 302,76 гривні.

Щороку в Україні проводиться індексація пенсій працюючим пенсіонерам. Українці, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на перерахунок що два роки.

Нагадаємо, за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню.

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