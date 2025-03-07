Максимальна сума, на яку можуть збільшити пенсії в результаті індексації, складає 1500 гривень.

З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій, і понад 2 мільйони пенсіонери вже почали отримувати підвищені виплати.

"З 4 березня перші українці отримали вже проіндексовані пенсії. Загалом станом на зараз ми вже виплатили пенсії 2,5 млн людей, і на цю підвищену пенсію було спрямовано практично 20 млрд грн", - сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За словами Жолнович, на ці видатки кошти є в повному обсязі: додатково передбачені 57,5 млрд грн, з яких 35,2 млрд грн зарезервовано за рахунок Фонду соціального страхування, а 22 млрд грн – з коштів державного бюджету.

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"Тому жодних затримок чи недоплат чи якихось інших речей, які би не дозволили людям літнього віку отримувати вчасно свої зароблені виплати, немає. Ми все будемо виплачувати по графіку із урахуванням індексації", - наголосила міністерка.

Жолнович також повідомила, що найменша сума індексації складе 11,5% від тієї пенсії, яку людина отримувала минулого року.

"Адже найменші пенсії ми індексуємо повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому якраз найменші пенсії раніше залишалися такими ж", - пояснила вона.

За словами міністерки, зараз найменші пенсії збільшуються на той відсоток, який визначений по формулі. Тому якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія, наприклад, 3000 гривень точно зросте більше трохи ніж на 300 гривень.

"Але спеціальні обрахунки пенсій ми повністю обмежили. Тож, хто отримує більше ніж 23 тисячі пенсію, ми зараз ввели обмежуючі коефіцієнти, щоб відновити справедливість і не було великого розриву для всіх категорії", - підкреслила Жолнович.

Вона зазначила, що індексація великої пенсії не буде в повній мірі проіндексована на 11,5%.

"Наприклад, якщо в людини 20 000 гривень пенсія то, зрозуміло, 11% - це трохи більше ніж 2000. Але у нас максимальна сума до індексації - це 1500 гривень. Тобто на час війни, розуміючи обмеженість доходу, ми справді спрямовуємо підтримку саме на найнижчі пенсії, дещо обмежуючи ті пенсії, які є високими традиційно", - пояснила Жолнович.

Індексація пенсій в Україні

В Україні з 1 березня проводиться індексація пенсій. Зростання пенсійних виплат відбудеться для понад 10 млн громадян на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме 100 грн, максимальний розмір індексації –1500 грн, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Працюючі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на перерахунок пенсійних виплат. Пенсії збільшать з урахуванням набутого стажу з 1 квітня.

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