Пенсійний вік буде збільшено для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го

В Україні з 1 квітня 2021-го збільшать пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років.

Про це йдеться в закон про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

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Як зміняться вимоги:

у 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961-го;

у 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961-го.

В Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі.

У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок вже підвищили до 63-65 років.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому понад 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Олена Коваленко