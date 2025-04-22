Оксана Жолнович нагадала, що до найбільших виплат застосовуються обмежувальні коефіцієнти.

В Україні з січня ввели обмеження на занадто великі пенсії. Зокрема, обмежувальні коефіцієнти застосували до частини виплат, що перевищують 23 610 гривень.

"Це рішення стосується тільки дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо: ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій сімей загиблих захисників", - розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

За її словами, це рішення ухвалили, щоб зробити систему більш справедливою і зменшити розрив між пенсіями, призначеними за спеціальними законами і загальними правилами.

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"Уже в січні це дало змогу зменшити навантаження на Пенсійний фонд майже на 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами", - зазначила чиновниця.

При цьому вона вказала, що тепер найбільша пенсія в Україні становить 51 042 гривні.

Пенсії в Україні - деяким пенсіонерам обмежили виплати

Міністерство соціальної політики повідомило про обмеження найбільших пенсій у 2025 році. Загалом під обмеження потраплять понад 17 тисяч пенсіонерів.

Йшлося про виплати, які сьогодні можуть становити 60, 80 або навіть 100 тисяч гривень і вище. При цьому обмеження не застосовуються до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

За даними Опендатабот, після індексації виплат у березні середня пенсія в Україні становить 6 341 гривню. Однак кожен третій пенсіонер зараз отримує 3 340 гривень пенсії.

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