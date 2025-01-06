Обмеження застосовуються лише для тієї частини виплати, яка є додатковим "привілеєм" від держави для певних професій.

Міністерство соціальної політики повідомило про обмеження найбільших спеціальних пенсій у 2025 році. Загалом під обмеження потраплять понад 17 тисяч пенсіонерів.

"Законом про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", - йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві наголосили, що в пенсійній системі накопичились дисбаланси, які роблять систему несправедливою та непрозорою, і знижують як довіру до пенсійної системи, так і мотивацію до сплати ЄСВ в суспільстві.

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Зокрема, мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. При цьому обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

"Обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями. Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти", - повідомили у міністерстві.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовуватись:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;

до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким чином, диференціація розмірів пенсій залишається але, з урахуванням реалій воєнного часу, обмеженого фінансування і – головне – справедливості і пропорційності нарахування розмірів пенсій, в 2025 році будуть застосовуватися вищезгадані обмеження", - підкреслили у відомстві.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії, а додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах. Мова йде про надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інші доплати до пенсії, встановлених законодавством.

Зазначається, що під дію норми підпаде близько 17,6 тисячі "спеціальних" пенсіонерів.

Згідно з постановою уряду від 3 січня, обмеження застосовуються до пенсій, призначених або перерахованих відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Таким чином, спецпенсії обмежать державним службовцям, прокурорам, дипломатам, народним депутатам, митниками, членам уряду та іншим.

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