За оцінками Світового банку збитки, яких Україна зазнала внаслідок російського вторгнення, у 2,5 раза перевищують суму активів Москви, заморожених на рахунках Euroclear.

Генпрокуратура України направила до Міністерства юстиції Бельгії запит із проханням про сприяння у кримінальній справі, порушеній в Україні щодо глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної, з метою позбавити російську армію можливості отримання потенційних коштів для ведення війни.

Як повідомляє The Insider із посиланням на джерело, знайоме з перебігом слідства, українська сторона намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких, за її даними, лежать гроші російського ЦБ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на користь України. За даними видання, йдеться про суму в €190 млрд.

Також до Бельгії відправили ухвалу Шевченківського райсуду міста Києва, у якій ідеться про те, що проти Набіулліної в Україні порушено справу за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків". Суд задовольнив клопотання СБУ, яке просило забезпечити слідству доступ "до речей і документів з можливістю отримання їхніх копій" фінансової компанії Euroclear SA/NV, розташованої в Брюсселі. Йдеться про номери рахунків, що належать ЦБ РФ і призначені для зберігання цінних паперів і здійснення угод з їхньої купівлі-продажу, а також інформації про залишки на цих рахунках (тобто про кількість заморожених цінних паперів, їхній тип і вартість).

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Учасник експертної групи українського слідства на умовах анонімності повідомив The Insider, що влада України намагається принципово змінити підхід до конфіскації активів російської держави і довести, що ці активи слугують інструментом ведення війни.

Джерело також зазначає, що європейські аргументи проти конфіскації заморожених російських активів є неспроможними, оскільки йдеться про гроші, які є не звичайними об'єктами власності, а знаряддям для скоєння злочину агресії.

За оцінками Світового банку збитки, заподіяні Україні внаслідок російської агресії, станом на кінець 2023 року становлять €499 млрд, що у 2,5 раза більше за суму, заморожену на рахунках Euroclear.

Водночас, який би юридичний інструмент конфіскації активів не було реалізовано, у противників цього заходу залишаються побоювання, що Росія почне конфісковувати активи західних інвесторів на своїй території.

Водночас, зазначають опитані The Insider експерти, перспективи позову туманні, оскільки банківська таємниця порушується у виняткових випадках і тільки за рішенням суду.

"Наскільки я знаю, навіть уряди європейських країн не мають доступу до цієї інформації, тож імовірність, що банки дадуть цю інформацію українській стороні, ще менша", - вважає економіст Рубен Єніколопов.

Конфіскація заморожених активів РФ

Як повідомлялося раніше, США і союзники домоглися прогресу у використанні активів РФ для України: нещодавнє рішення ЄС використовувати щорічний прибуток від іммобілізованих активів може допомогти отримувати Україні щорічно мільярди доларів. При цьому до останнього часу йшлося про передачу Києву доходів із заморожених активів, однак не самих активів Москви.

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