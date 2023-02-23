Санкції запроваджуються строком на 50 років і будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ.

Верховна Рада підтримала указ президента щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ РФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 325 депутатів.

"Санкції запроваджуються строком на 50 років і будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, зокрема: Центрального банку Росії; небанківських кредитних організацій; операторів платіжних систем; професійних учасників фондового ринку; страхових компаній; інвестфондів; інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в РФ", - зазначив Железняк.

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Санкції України проти російських банків – що відомо

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО про введення санкцій проти фінансових установ РФ.

Обмеження запроваджуються терміном на 50 років проти, в тому числі, Центробанку РФ, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, зареєстрованих/мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги.

Зокрема, передбачається призупинення операцій з активами, що належать банкам РФ, заборона на встановлення ділових відносин (у тому числі кореспондентських відносин) з банками РФ, заборона здійснення угод з банками РФ та інші заходи.

10-й пакет санкцій - ЄС готує нові обмеження проти агресора

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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