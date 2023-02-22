Передбачається призупинення операцій з активами, що належать банкам РФ.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти фінансових установ Російської Федерації строком на 50 років.

Відповідний проект постанови № 9045 від 22 лютого зареєстровано на сайті парламент.

"Призначити строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до всіх банків, зареєстрованим/що мають місцезнаходження в Російській Федерації, в тому числі Центральному банку Російської Федерації, небанківським кредитним організаціям, операторів платіжних систем, професійним учасникам фондового ринку, страховим компаніям, інвестиційним фондам та іншим установам, зареєстрованим/мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги", - йдеться в рішенні РНБО.

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Передбачається призупинення операцій з активами, що належать банкам РФ, заборона на встановлення ділових відносин (у тому числі кореспондентських відносин) з банками РФ, заборона здійснення угод з банками РФ та інші заходи.

Заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Указом передбачено анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та його учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.

Як Росія обходить санкції

На початку повномасштабної війни в Україні ЄС, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші країни ввели рекордну кількість санкцій проти РФ. РФ обігнала Іран та Північну Корею за кількістю введених обмежень. Під санкціями опинилися Російський центральний банк, політики і олігархи, російська нафта і нафтопродукти і так далі.

Майже через рік після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, її бюджет "просів" відразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

У той же час доходи РФ від імпорту просіли тільки на 7,5% – за рахунок "паралельного імпорту" і торгівлі з Туреччиною і Китаєм. Експерти висловлюють стурбованість з приводу здатності Москви ухилятися від санкцій і переорієнтувати торгові шляхи.

Водночас, Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів, попри введені санкції. У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex. Фірми-посередники для поставки мікрочіпів були створені в Туреччині та Гонконгу.

Раніше представник Мінфіну США відправився в "турне" по таким країнам, як Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, щоб попередити їх про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

18 лютого 2023 року заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив про те, що США стежать за спробами Росії обійти санкції і вживають жорстких заходів.

21 лютого 2023 року Нідерланди виступили з ініціативою створення штаб-квартири по боротьбі з ухиленням Росії від санкцій.

10-й пакет санкцій

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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