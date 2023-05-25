Серед європейських країн в 2023 році рецесія очікувалася тільки в Німеччині та Великобританії.

ВВП Німеччини в першому кварталі 2023 року скоротився на 0,3% порівняно з періодом за попередні три місяці і країна увійшла в технічну рецесію.

Як повідомляє Reuters, зниження ВВП у першому кварталі слідує за зниженням на 0,5% у четвертому кварталі 2022 року. Рецесія зазвичай визначається, як два послідовних квартали скорочення.

Міністр фінансів країни Крістіан Лінднер підтвердив цю інформацію, зазначивши при цьому: "Дані по ВВП Німеччини показали напрочуд негативні сигнали". За його словами, в порівнянні з іншими високорозвиненими економіками Німеччина втрачає потенціал зростання.

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У першому кварталі 2023 року споживання домашніх господарств у ФРН знизилося на 1,2% порівняно з попереднім кварталом після цінових, сезонних та календарних коригувань. Державні витрати також значно скоротилися на 4,9% за квартал.

При цьому експерти Destatis відзначають: у ФРН знизилася купівельна спроможність населення в світлі високої інфляції та підвищення цін на енергію. Німці почали більше економити на продуктах харчування, одязі та взутті, на предметах інтер'єру. У статистичному бюро повідомили, що інфляція в Німеччині залишається на досить високому рівні.

Серед європейських країн в 2023 році рецесія очікувалася тільки в Німеччині і Великобританії. У 2024-2026 роках зростання ВВП ФРН, за прогнозом МВФ, складе лише 1-2%.

Як зазначається в матеріалі, компанії ФРН страждають від підвищення цін на енергоносії, а в майбутньому негативний вплив на розвиток економіки матиме кадрова криза: брак висококваліфікованих фахівців та демографічна ситуація, в першу чергу старіння населення.

Рецесія в Німеччині

8 травня 2023 року Міністерство економіки Німеччини зафіксувало різке скорочення промислового виробництва, що говорило про те, що країна знаходиться за крок від рецесії. Показники впали на 3,4% в березні в порівнянні з попереднім місяцем.

Падіння показників було викликано уповільненням виробництва в автомобілебудівному секторі. Виробництво автомобілів та автозапчастин впало на 6,5% порівняно з лютим. Виробництво машин і устаткування - на 3,4%, а виробництво в будівельному секторі - на 4,6%.

У березні промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7% в порівнянні з лютим, що стало найбільшим місячним зниженням з 2020 року. У березні в Німеччині також впали обсяги роздрібних продажів і експорту. ВВП в четвертому кварталі переглядався з 0,4% до 0,5% падіння. У першому кварталі ВВП показав нульове зростання.

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