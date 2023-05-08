У березні промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7% в порівнянні з лютим, що стало найбільшим місячним зниженням з 2020 року.

Міністерство економіки Німеччини зафіксувало різке скорочення промислового виробництва, що говорить про те, що країна знаходиться за крок від рецесії. Показники в березні впали на 3,4% порівняно з попереднім місяцем.

Як повідомляє Reuters, падіння показників викликане уповільненням виробництва в автомобілебудівному секторі. Виробництво автомобілів та автозапчастин впало на 6,5% порівняно з лютим. Виробництво машин і устаткування - на 3,4%, а виробництво в будівельному секторі - на 4,6%.

У березні промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7% в порівнянні з лютим, що стало найбільшим місячним зниженням з 2020 року. У березні в Німеччині також впали обсяги роздрібних продажів і експорту. ВВП в четвертому кварталі переглядався з 0,4% до 0,5% падіння. У першому кварталі ВВП показав нульове зростання.

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"Німецьке виробництво все більше страждає від глобального підвищення ставок, яке гальмує економіку. Ризик рецесії в Німеччині зростає", - заявив головний економіст Commerzbank Ральф Солвен.

Рецесія визначається як два послідовних квартали скорочення ВВП.

Рецесія та світова економіка

29 квітня 2023 року ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі повідомило про те, що за підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося у річному обчисленні. Повідомлялося, що найбільша економіка світу за крок від рецесії.

"Ми прогнозуємо, що економіка США скотиться в другій половині року в рецесію, яка, як ми очікуємо, буде помірною", — заявив економіст Wells Fargo Джей Брайсон.

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося в річному численні до 1,1%, попри те, що в попередньому кварталі зростання ВВП склало 2,6%. На кінець квітня 2023 року скорочення інвестицій досягло на 7,3%.

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