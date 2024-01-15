Журналісти вважають, що слід зосередити увагу на оподаткуванні прибутків, отриманих від заблокованих російських активів.

Підтримка Білим домом законодавства, яке дозволить йому заарештувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, поставило європейських союзників в скрутне становище, оскільки саме там знаходиться близько 200 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Зазначається, що конфіскація активів центробанку Росії несе великі юридичні, економічні та геополітичні ризики. Це не зупинить військову машину Володимира Путіна, але водночас багато інших країн потенційно розглядатимуть це як порушення суверенного імунітету. Це може створити прецедент одноразового карального кроку. Низка країн можуть почати зберігати свої резерви в Китаї.

"Захоплення активів підвищує ризик репресій, наслідування і фінансової фрагментації, що в майбутньому зробить інструментарій економічних санкцій Заходу менш ефективним. Дехто стверджує, що це ризик, на який варто піти, оскільки долар США все одно залишатиметься домінуючою валютою, але європейці побоюються, що вони візьмуть на себе основний тягар витрат", – пише агентство.

В статті вказується, що частка євро в міжнародних розрахунках вже зменшується, а конкурентоспроможність Парижу фінансового центру пов'язана із захистом суверенного імунітету. Натомість країни, що не входять до G7, можуть зберігати свої резерви в Китаї, вважає представник аналітичного центру ECFR Агата Демаре.

Журналісти додають, що США слід зосередити увагу на менш болючих кроках – оподаткуванні прибутків, отриманих від російських активів, заблокованих у депозитаріях, включаючи бельгійський Euroclear, де знаходиться понад 200 мільярдів євро. Минулого місяця ЄС почав окреслювати перші кроки до застосування податку на такі прибутки, який може зібрати до 15 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Однак Euroclear є фундаментальним гравцем на фінансовому ринку, і політизація може призвести до ризику контрзаходів. Тож, будуть юридичні суперечки і витрати.

"Тим не менш, несподівані прибутки варті уваги, і їх оподаткування може принести дорогоцінні мільярди, які компенсують підтримку України з боку платників податків", – підкреслює Bloomberg.

Конфіскація російських активів

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України.

Деякі експерти вважають, що Україна має запасний план, щоб отримати гроші від заморожених активів РФ. Випуск "репараційних облігацій" допоможе обійти проблеми з конфіскацією активів ЦБ Росії.

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