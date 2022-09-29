7,8 млрд. доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд – на пряму бюджетну підтримку України.

Сенат Сполучених Штатів Америки (Верхня палата Конгресу) підтримав виділення Україні 12,4 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів", - написав він.

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"Передбачається, що 7,8 млрд.- доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд – на пряму бюджетну підтримку України", - наголосив Єрмак.

Голова Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із $12 мільярдами для України, також містить фінансування, яке допоможе українцям "пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки".

Фінансова допомога США для України: що відомо

19 травня сенат Сполучених Штатів Америки остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США.

21 травня Джо Байден підписав його.

21 вересня президент США повідомив, що США виділили на допомогу України вже понад 25 млрд доларів.