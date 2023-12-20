За січень-листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5%.

Українська економіка у листопаді продовжувала зростати навіть попри те, що минулого місяця польські перевізники блокували наземні пункти пропуску автомобільних вантажів, повідомили у Мінекономіки.

За попередніми оцінками, зростання ВВП у листопаді 2023 року, порівняно з листопадом минулого року, становить близько 4% (±2%). У підсумку за січень-листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом. Водночас, робота Українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону", –зазначила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, в першу чергу цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники. За оцінками Мінекономіки, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%.

Також у листопаді уповільнилося зростання споживчих цін – до 0,5%, за даними Держстату (після 0,8% у попередньому місяці). Загалом річні темпи інфляції і далі сповільнювалися – з 5,3% у попередньому місяці до 5,1% у листопаді.

Як зазначили у міністерстві, це навіть менше, ніж в деяких країнах Євросоюзу. Так, за даними Євростату, у листопаді споживча інфляція в річному обчисленні в Чехії становила 8%, Угорщині – 7,7%, Ісландії – 7,4%, Словаччині/Румунії – 6,9%, Польщі – 6,3%, Хорватії/Болгарії – 5,5%.

"Наразі помірна динаміка зростання споживчих цін є співставною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки", – сказала Свириденко.

Слід зазначити, що у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%, тож все ж таки блокада кордону істотно позначилася на показниках зростання української економіки.

ВВП України під час війни

За даними Мінекономіки, у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%, тоді як у жовтні минулого року падіння було оцінено на рівні 31,5%. В цілому за січень-жовтень 2023 року зростання економіки оцінювалося на рівні 5,5% (проти падіння на 28,4% за аналогічний період 2022 року).

У вересні 2023 року зростання ВВП, порівняно з вереснем минулого року, становило близько 9,1%.

В ухваленому законі про державний бюджет на 2024 рік прогнозується зростання реального ВВП на 4,6% наступного року.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року проти попереднього прогнозу зростання на 1-3%.

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