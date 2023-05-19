Найбільшою із соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішнім переселенцям.

Міністерство фінансів України представило інтерактивну аналітичну панель ("дашборд"), на якій зібрано інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги.

Як повідомляє прес-служба Мінфіну, загалом на соціальну допомогу населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році.

Найбільшою із соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішнім переселенцям - 57,6 млрд грн. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу в 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 грн.

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На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 мільйона сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 грн.

На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 грн.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір - 3 081,6 грн.

На допомогу 270 тис. малозабезпечених сімей у 2023 році передбачено 15,6 млрд грн. Середній розмір - 4 814,6 грн.

Субсидії під час війни

З 1 лютого 2023 року одержувачі субсидій мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги. Це рішення скасувало можливість безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії. Якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, кошти будуть надходити безпосередньо на його карту. Якщо рахунку немає-гроші будуть приходити в "Ощадбанк".

У лютому 2023 року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн.

На кінець лютого в Україні субсидії на житлово-комунальні послуги отримували 2,3 млн домогосподарств.

29 квітня 2023 року повідомлялося про те, що в Україні зменшать кількість отримувачів субсидій і розмір виплат у зв'язку із завершенням опалювального сезону.

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