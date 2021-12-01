Мінімальна зарплата в Україні зросла з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

З 1 грудня 2021 року в Україні набув чинності другий етап підвищення мінімальної зарплати

Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Так, з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні піднята з 6 тис.до 6,5 тис. грн.

З 1 січня 2021 року мінімальну зарплату в Україні було підвищено з 5 тис.грн до 6 тис. грн.

До цього мінімальну зарплату в Україні було підвищено з 1 вересня 2020 року — з 4 тис .723 грн до 5 тис. грн.

У 2022 році мінімальну зарплату в Україні планують збільшити до 7700 грн.

Новий розрахунок мінімальної зарплати:

18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв новий розрахунок мінімальної зарплати.

Згідно з документом, мінімальна зарплата стане більшою, тому що тепер до її складу не входитимуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Автор: Олена Коваленко