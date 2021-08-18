В Україні збільшиться "мінімалка". 18 серпня Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати, про який йдеться у законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких та небезпечних роботах.
Про це стало відомо на урядовому засіданні, яке транслювалося на YouTube.
Згідно з законопроектом, мінімальна зарплатня стане більшою, бо тепер у її склад не будуть входити окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Окрім цього, у новому розрахунку прописані умови, на які потрібно зважати при складанні розміру "мінімалки".
Так, законопроект передбачає зміни до закону "Про оплату праці". У новому розрахунку, схваленому Кабміном, в розмір "мінімалки" не будуть включатися такі складові:
- доплата за суміщення професій чи посад;
- доплата за тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника;
- доплата за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці;
- доплата за працю з особливими природними географічними та геологічними умовами;
- доплата за працю в умовах підвищеного ризику для здоров’я;
- додаткові виплати за роботу в понаднормовий час;
- доплати за працю у нічний час та за роботу у роз'їздах;
- виплати за роботу у свята, вихідні та неробочі дні;
- доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;
- індексація зарплати;
- компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.
Проект також передбачає нові умови для визначення розміру "мінімалки". Тепер мінімальна зарплатня, після набуття чинності нового закону, буде визначатися з урахуванням таких факторів:
- загальний рівень середньої зарплати по всій Україні;
- актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- потреби працівників та їх родин;
- прогнозів на індекс споживчих цін, який буде діяти у період, на який визначається розмір "мінімалки";
- рівень зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;
- розміру податків та обов'язкових зборів.
Читайте такожЗа 7 місяців потреба Фонду соцстрахування у видатках за лікарняними зросла на 65,8%Автори законопроекту вважають, що виключення з "мінімалки" перерахованих вище доплат та премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників. Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють у важких, шкідливих та небезпечних умовах роботи.
Окрім цього, законопроєкт встановлює, що працедавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що, за даними Мінфіну, кожен десятий українець не може оплатити комунальні послуги без субсидії.
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