Зміни будуть стосуватися закону про оплату праці на окремих видах робіт.

В Україні збільшиться "мінімалка". 18 серпня Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати, про який йдеться у законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких та небезпечних роботах.

Про це стало відомо на урядовому засіданні, яке транслювалося на YouTube.

Згідно з законопроектом, мінімальна зарплатня стане більшою, бо тепер у її склад не будуть входити окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Окрім цього, у новому розрахунку прописані умови, на які потрібно зважати при складанні розміру "мінімалки".

Так, законопроект передбачає зміни до закону "Про оплату праці". У новому розрахунку, схваленому Кабміном, в розмір "мінімалки" не будуть включатися такі складові:

доплата за суміщення професій чи посад;

доплата за тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника;

доплата за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці;

доплата за працю з особливими природними географічними та геологічними умовами;

доплата за працю в умовах підвищеного ризику для здоров’я;

додаткові виплати за роботу в понаднормовий час;

доплати за працю у нічний час та за роботу у роз'їздах;

виплати за роботу у свята, вихідні та неробочі дні;

доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;

індексація зарплати;

компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

Проект також передбачає нові умови для визначення розміру "мінімалки". Тепер мінімальна зарплатня, після набуття чинності нового закону, буде визначатися з урахуванням таких факторів:

загальний рівень середньої зарплати по всій Україні;

актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

потреби працівників та їх родин;

прогнозів на індекс споживчих цін, який буде діяти у період, на який визначається розмір "мінімалки";

рівень зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;

розміру податків та обов'язкових зборів.

Читайте такожЗа 7 місяців потреба Фонду соцстрахування у видатках за лікарняними зросла на 65,8%Автори законопроекту вважають, що виключення з "мінімалки" перерахованих вище доплат та премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників. Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють у важких, шкідливих та небезпечних умовах роботи.

Окрім цього, законопроєкт встановлює, що працедавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що, за даними Мінфіну, кожен десятий українець не може оплатити комунальні послуги без субсидії.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко