Основна сума заборгованості припадає на промисловість - майже 77,6%.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в березні 2021 року зросла на 5,3% порівняно з попереднім місяцем і на 1 квітня 2021 року склала 3,38 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому основна частка заборгованості припадає на промисловість (77,6%), професійну, наукову і технічну діяльність (7,4%).

Більша частина боргу утворена в Донецькій (23,3%), Харківській (13,8%) областях та місті Києві (13,0%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 квітня 2021 р. склала 165,8 млн грн.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Середня зарплата по Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Що цьому передувало

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в січні 2021 року зросла на 13,8% у порівнянні з попереднім місяцем. Станом на 1 лютого 2021 року заборгованість склала 2,97 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький