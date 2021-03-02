Основна частка суми заборгованості припадає на промисловість - майже 75%.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в січні 2021 року зросла на 13,8% порівняно з попереднім місяцем. Станом на 1 лютого 2021 року заборгованість склала 2,97 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Зокрема, основна частка заборгованості припадає на промисловість (74,8%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,2%).

При цьому більш ніж половину боргу утворено в Донецькій (21,2%), Харківській (16,5%) областях та місті Києві (14,6%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 лютого 2021 р. склала 166,1 млн грн.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис. грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Середня зарплата по Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

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Автор: Бредіхіна Ганна