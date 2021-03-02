Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в січні 2021 року зросла на 13,8% порівняно з попереднім місяцем. Станом на 1 лютого 2021 року заборгованість склала 2,97 млрд грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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Зокрема, основна частка заборгованості припадає на промисловість (74,8%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,2%).
При цьому більш ніж половину боргу утворено в Донецькій (21,2%), Харківській (16,5%) областях та місті Києві (14,6%).
Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 лютого 2021 р. склала 166,1 млн грн.
Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
Мінімальна зарплата
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис. грн.
З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.
Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році
з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;
з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.
Середня зарплата по Україні
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.
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