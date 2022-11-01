У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол.

Уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року до 45,8 грн/долар, хоча ще два місяці тому прогнозований показник становив 50 грн за долар.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Коли опублікували перший варіант бюджету і там був макропрогноз і про 50 грн/долар на кінець наступного року. А зараз, через два місяці, оновили прогноз на 45,8 грн/долар на кінець 2023-го", - повідомив Железняк.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів України заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозували його на рівні 50 грн/дол.

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