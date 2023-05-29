Зокрема скасовується ставка єдиного податку у 2% для платників ІІІ групи.

Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, відповідні зміни направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

"Прийняття законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 млрд гривень", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Зокрема, законопроектом № 8401 запропоновано з 1 липня 2023 року скасувати можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, скасувати можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок, а також відновити проведення документальних перевірок.

"Водночас передбачено, що такі перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, а також документів, та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів", - зазначили у міністерстві.

Також законопроект пропонує відновити застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства: правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порядку використання РРО/ПРРО.

Зазначається, що прийняття законопроекту забезпечить виконання Україною зобов’язань у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.

Податкові пільги під час війни

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізичних осіб-підприємців 1-ої та 2-ої груп сплата єдиного податку була добровільною.

Також Кабмін тоді прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування для бізнесу.

На початку лютого у Кабміні заявляли про намір повернути податки на довоєнний рівень. Скасування пільг для підприємців є одним із зобов'язань України перед МВФ щодо відновлення довоєнного стану податкової політики.

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