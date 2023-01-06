Кремль планує скоротити витрати, які не пов'язані з оборонною сферою.

Кремлю не вистачає грошей для ведення війни проти України. Російська влада готується до вилучення коштів у великих виробників сировини та державних компаній.

За даними видання Bloomberg, у Росії планують скоротити витрати, які не пов'язані з оборонною сферою, через війну в Україні. Відзначається, що прем'єр-міністр Михайло Мішустін ще в грудні видав російським чиновникам інструкції, з яких випливає, що дивіденди від держкомпаній та "одноразова виплата" від компаній, що видобувають вугілля, та виробників добрив значно збільшаться.

У документі зазначено, що необхідно виділити 175 мільярдів рублів на додаткові витрати для переселення 100 тисяч осіб з Херсона на територію Росії. У виданні вказали, що це може свідчити про визнання владою РФ неможливісті повторного захоплення міста.

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При цьому повідомляється, що "мобілізовані" гроші підуть на покриття витрат, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні. Зазначено, що рішення про розмір дивідендів або одноразового збору ще не прийнято, але Кремль намагатиметься встановлювати "побори" на рівні не нижче 50% від чистого прибутку держкомпаній.

Витрати РФ на війну проти України - що відомо

ЗМІ повідомили, що за 20 років Росія вклала в бойові надводні кораблі понад 4,5 мільярда доларів, але через корупцію у ВМС за 16 років на воду спустили лише 33 нових бойових кораблі.

У свою чергу фінансист Білл Браудер заявив, що 80% грошей, які повинні були витратити на війну проти України, вкрали російські чиновники.

За розрахунками, які проводилися ще в травні, Кремль витрачає на війну з Україною 900 мільйонів доларів кожен день. Сюди входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами і ракетами, а також витрати по ремонту пошкодженої військової техніки.

19 листопада у Міноборони Великої Британії повідомили, що через війну та поразки на фронті Росія значно збільшує бюджетні витрати на оборонний сектор на 2023-й рік.

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