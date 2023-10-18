Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,61 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 19 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,56 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,61 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно зі вчорашнім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,57/36,59 грн/дол., євро - 38,65/38,67 грн/євро.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 18 жовтня, залишився на попередньому рівні – 38,20 грн за долар в середньому по банках. Євро дорожчає. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро.

18 жовтня 2023 року стало відомо, що керівники підприємств, опитані Національним банком, поліпшили свій прогноз щодо того, яким буде курс долара протягом року. Так, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/дол. При цьому у попередньому кварталі очікування бізнесу були гіршими – прогнозне значення курсу становило 40,43 грн/дол.

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