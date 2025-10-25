Золота лихоманка-2025: метал став найбажанішим активом, але українці – поза трендом

Цього року золото стало фінансовим рекордсменом: його ціни били рекорди, а інвестори по всьому світу шукали "тихої гавані" від нестабільності. Чому метал сягав історичних максимумів, і чи можуть українці озолотитися (буквально), розбирався УНІАН.

Цього року світові ринки сколихнула справжня "золота лихоманка" – ціни на цей дорогоцінний метал почали різко зростати і раз за разом оновлювати історичні максимуми. За рік золото подорожчало на понад 50 відсотків, перевершуючи прогнози аналітиків. І ці рекорди, вочевидь, не межа, навіть попри незначний спад останніх кількох днів.

Фахівці порівнюють поточну ситуацію з різким подорожчанням золота у 70-х роках, коли долар перестали обмінювати на золото, що звільнило ринкову ціну металу від фіксованих $35 за унцію (тобто 1,13 долара за грам).

В поєднанні з нафтовими шоками, високою інфляцією і геополітичними кризами це призвело до багаторічного стрибка – з 35-ти до кількасот доларів у середині десятиліття і максимуму у близько $800–850 за унцію (до 27 доларів за грам) на початку 1980 року.

У 2025 році карколомні гойдалки вартості дорогоцінного металу повторилися і навіть перевершили попередні рекорди. Що збудило звичайних людей відчути себе спражніми золотошукачами та навіть озброїтися кирками та ситами у пошуках скарбів – принаймні до таких розваг вдавалися звичайні клерки зі США та жителі Зімбабве.

Перша хвиля цьогорічного подорожчання жовтого металу припала на березень – усьому виною став американський президент Дональд Трамп та його непослідовна політика. Тоді через побоювання щодо глобального торговельного конфлікту почався відтік коштів з американських акцій, облігацій та долара, і в березні ціна золота вперше перетнула позначку у 3000 доларів за тройську унцію (або 96,5 долара за грам).

А вже в квітні ціна золота сягнула майже 3500 доларів через так званий День звільнення Америки, коли адміністрація Трампа оголосила про введення нових мит на імпорт з цілої низки країн. Це призвело до обвалу долара і спричинило підвищений попит на золото як "безпечний актив". Адже металу не страшна політична турбулентність, і його цінність зазвичай зростає під час криз, тоді як інші ринки, навпаки, падають.

Підливала олії у вогонь і критика Трампом незалежності Федеральної резервної системи США та тиск на її очільника Джерома Пауелла. За словами аналітиків, попит на метал у злитках зростав, оскільки інвестори розглядають його як засіб захисту від інфляції та загальної макроекономічної невизначеності.

Осіннє ралі цін на золото

Але справжній злет металу розпочався восени. На початку осені золото оновило історичний максимум цін – так, станом на 2 вересня вартість дорогоцінного металу зросла до 3508,7 долара за унцію. Тоді аналітики Goldman Sachs прогнозували, що ціни сягнуть $4000 (128,6 долара за грам) до середини 2026 року, але це сталося набагато раніше.

За іншим сценарієм аналітиків, ціна золота може зрости майже до 5000 доларів за унцію (або понад 160 доларів за грам) у разі, якщо незалежність Федеральної резервної системи США буде підірвано, а інвестори переведуть хоча б невелику частину активів із казначейських облігацій у жовтий метал. Цього, щоправда, ще не відбулося.

Поступово новини про подорожчання золота у світових ЗМІ стали буденністю. Вже 8 жовтня золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію (або 129,9 долара за грам) – через геополітичну напруженість та острахи інвесторів за фінансову стабільність у США. Наступний рекорд не змусив себе чекати – 14 жовтня золото знову здорожчало, вже до понад 4100 доларів за унцію. Та цей рекорд було побито вже наступного дня, коли ціна металу рвонула до 4207 доларів.

Цьому сприяло загострення стосунків між США та Китаєм – двома найбільшими економіками світу – та очікування, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки ще два рази цього року (тобто, зробить кредити дешевшими, чим підштовхне догори споживання й економіку, але й прискорить інфляцію – зазвичай долар у цей час падає, тоді як метали, навпаки, зростають). При цьому прибутковість казначейських облігацій США впала до найнижчого рівня за кілька тижнів.

17 жовтня було зафіксовано черговий історичний максимум - понад 4300 доларів за унцію, або ж 141,18 долара за грам. Тоді головний ринковий аналітик міжнародної брокерської компанії KCM Trade Тім Вотер висловив думку, що золото може досягти позначки в 4500 доларів раніше, ніж очікувалося. Він зазначив, що багато що залежатиме від подальшого розгортання торговельної війни між США та Китаєм та роботи американського уряду.

Найбільше падіння за 12 років

Пізніше жовтий метал подорожчав ще трохи, але вже 21 жовтня вартість золота пішла вниз. Цьому сприяло покращення настроїв інвесторів, які очікували на послаблення глобального торговельного напруження та відновлення роботи уряду США. При цьому зниження ціни склало лише 0,8%, що було "квіточками" перед найбільшим падінням за останні 12 років, яке відбулося вже 22 жовтня.

Ціни на золото того дня впали на 6,3% - до 4156,60 долара за тройську унцію або 134,1 долара за грам. Різко подешевшали тоді ж і акції золотодобувних компаній. Вочевидь, інвестори могли вирішити, що ці активи вже переоцінені: серед факторів падіння ціни на золото експерти називали перспективу торговельних переговорів між Китаєм і США та зміцнення долара.

Та майже одразу жовтий метал почав виборювати свої позиції, і 23 жовтня ціни на золото зросли понад 1%. За даними Reuters, нові геополітичні ризики, що з’являються у сучасному світі ледь не щодня, підвищили попит на безпечні активи. І, за прогнозами міжнародних аналітиків, дорогоцінний метал ще має усі шанси відновити своє карколомне зростання.

"Усі фундаментальні чинники, які цього року підштовхували золото вгору, залишаються цілком актуальними. Було трохи спекулятивних покупок на невеликому просіданні ринку, а також, можливо, деяке посилення торговельної та геополітичної напруги, що стимулює сьогоднішній попит", – сказав віцепрезидент і старший стратег із металів у компанії Zaner Metals Пітер Грант.

"Золоті" перспективи

Цього року глобальна геополітична невизначеність змусила інвесторів шукати альтернативні, безпечніші інструменти для вкладень.

Як повідомляло видання Financial Times, почали масові закупівлі золота центральні банки, що прагнуть зменшити залежність від долара, але до них приєдналися також фонди та приватні інвестори, охоплені страхом інфляції, боргових криз і політичної нестабільності.

Попит підігрівають очікування зниження ставок у США, торговельні конфлікти між США і Китаєм, а також занепокоєння щодо незалежності американського Центробанку під тиском Трампа.

Навіть поза традиційними "золотими" ринками, як Індія чи Туреччина, приватні інвестори масово купують злитки й монети, і таким чином ще більше підживлюють зростання цін.

"Основна рушійна сила у світі — страх фінансового краху, своєрідного "фінансового Армагедону", спричиненого неконтрольованими боргами", – каже генеральний директор Всесвітньої ради із золота Девід Тейт.

Оскільки видобуток золота обмежений, пропозиція залишиться майже сталою у найближчі роки. Водночас підвищення цін активізувало нелегальний видобуток у Південній Америці та Африці.

Стрибок цін на дорогоцінний метал по-різному впливає на споживачів у різних країнах. Так, британський Королівський монетний двір повідомляє про рекордні продажі монет – понад 50 мільйонів фунтів, що у п’ять разів більше за попередній рекорд 2022 року. У Японії попит такий шалений, що компанія Tanaka Precious Metals призупинила продаж дрібних злитків.

А ось у Гонконгу родини, які зберігали золото десятиліттями, масово його продають, користуючись високими цінами, роблячи на цьому статки.

Проте при цьому деякі фахівці вважають, що ситуація "виглядає надто добре, щоб бути правдою".

"Інвестори можуть створювати новий ризик – потенційну бульбашку", – каже Гай Міллер із швейцарської страхової компанії Zurich Insurance – однієї з найбільших у світі.

За словами аналітиків, визначити, чи є нинішня ціна "бульбашкою", складно – золото не приносить такого прибутку, як акції чи облігації. Його ціна залежить переважно від загальних очікувань.

Подібні підйоми вже траплялися, і після піку слідували різкі падіння. Зазначається, що золото перевищує свої довгострокові середні показники на 20–70%, що історично передувало спадам на 20–30%.

Та при цьому експерти наголошують, що люди правильно роблять, купуючи реальні активи, а не паперові.

"Причина, за якою інвестори купують золото – і повинні купувати золото – полягає в його диверсифікаційних якостях. Цей настрій перебуває на ранній стадії, і золото отримуватиме дедалі більше визнання як невід'ємна частина розумних інвестицій", – сказав консультант з інвестиційних стратегій компанії з управління активами GSFM Стівен Міллер.

Чи вдасться розбагатіти на золоті в Україні

В Україні, обговорюючи найприбутковіші способи вкладень у фінансові інструменти, найчастіше називають валюту, ОВДП і банківські депозити. А інвестиції у дорогоцінні метали при цьому обходять увагою. УНІАН вирішив поцікавитися у експертів, чи можуть українці виграти від світових тенденцій із подорожчанням золота.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що в цілому українці можуть купити золото, і при цьому операції з інвестиційним золотом не оподатковуються ПДВ. При цьому продавати таке золото можуть лише банки, що отримали ліцензію від НБУ.

"До війни було багато таких банків, які пропонували золото в злитках або монетах, проте зараз кількість банків, що продають злитки, різко знизилася. Фактично зараз є лише кілька банків, і вони виставляють ціни на 10-20% вищі, а викупають у населення за цінами на 10-20% нижчими", - розповів Шевчишин у коментарі УНІАН.

В результаті, за його словами, купівля золота для населення є зовсім невигідною інвестицією, принаймні у короткостроковій перспективі, адже задля отримання прибутку вартість жовтого металу повинна зрости настільки, щоб покрити різницю, яку переплачує на самому початку покупець.

"Мені важко сказати, який зараз попит на фізичне золото на тлі його зростання, проте, враховуючи ці правила, можна уявити, що попит досить низький. Коли людині пропонується умовно злиток 1 грам, людина дізнається, яка офіційна ціна цього граму, і розуміє, що вона переплачує одразу 20 відсотків", - каже експерт.

Шевчишин зазначає, що в такому випадку ціна золота повинна зрости на 20% за час, поки це золото буде у людини, аби хоча б не втратити на вартості. При цьому при продажі цього ж злитка банку ціна буде ще нижчою.

"Також українцям необхідно враховувати зміну курсу, адже світова ціна золота визначається в доларах. Відповідно українці, якщо вони інвестують, мають врахувати не лише зміну вартості золота, а і зміну курсу", - додав аналітик.

Він також вказує на неочевидний фактор – зберігання золота в подальшому, якщо особа все ж вирішить придбати злиток. І у випадку оренди ячейки чи сейфу в банку до вартості золота додається також ціна оренди.

"Відкрити ячейку чи сейф, це приблизно 1 євро в день. Рахуємо далі – вартість золота на 20% вище, сплата за ячейку – 365 євро за рік. Чи зросте золото настільки (365 євро це приблизно 10% зростання золота на світовому ринку? Для 1 граму це не так вигідно, для більшого номіналу можливо вигідніше. Якщо ж ви починаєте зберігати золото вдома, ви берете ці ризики на себе", - каже Андрій Шевчишин.

Крім цього, він наголошує на необхідності ретельно зберігати упаковку і сертифікат, що надається зі злитком при купівлі його в банку. Адже при втраті цих речей із продажем золота в подальшому можуть виникнути проблеми.

"Коли ви повертаєтеся з продажем цього золота до банку, то маєте надати сертифікат та відповідну упаковку. Якщо в сертифікаті щось порушено, ви повинні заплатити ще за експертизу, аби довести, що це справжнє золото", - звернув увагу аналітик.

Шевчишин долав, що на ринку також є покупці золота, які скуповують метал як лом.

"Вони не мають продавати, оскільки це ліцензійна діяльність, проте купити можуть. Ціна у них може бути вищою за ціну в банках, але також є певні ризики", - сказав експерт.

Економіст Олег Пендзин у розмові з УНІАН також зазначав, що в Україні невигідно купляти монетарне золото у вигляді злитків у банках. За його словами, фінустанови самостійно визначають маржу, тобто різницю між ціною купівлі банком і продажем покупцям, що робить покупку невигідною.

Пендзин навів приклад покупки валюти в обмінниках, де розмір маржі обмежується регулятором. А в ситуації з продажем золота такого регулювання немає.

"Національний банк обмежує маржу при покупці валюти, щоб не було значної накрутки, а у випадку з монетарним золотом того немає – банк яку захоче маржу, таку і встановить", - пояснив експерт.

А як щодо ювелірних виробів із золота? Пендзин зауважує, що форма ціноутворення щодо них абсолютно інакша.

"Коли ви захочете продати ювелірний виріб, ви продаватимете його як лом металів. Національний банк в 2022 році прийняв постанову про особливості валютного регулювання в особливий період, і на сьогодні в Україні практично неможливо продати монетарне золото. Навіть виробники ювелірної продукції не можуть нормально купляти золото за кордоном через жорсткі обмеження щодо перерахунку валютних коштів за кордон", - сказав він.

За словами економіста, у ціну ювелірного виробу закладена вартість робочої сили, дорогоцінного камінчика, обробки, і таким чином вартість самого золота у виробі складає 30-40%. Тому вартість лому буде набагато меншою, аніж першопочаткова ціна виробу.

…А значить, звернути золоті гори українці не зможуть, як би того не хотіли. Рекордні ціни на золото викликають ажіотаж у світі, але для наших співвітчизників швидка вигода навряд чи реальна: високі ціни, маржа банків і витрати на зберігання роблять швидкі заробітки малоймовірними. Водночас у світовому масштабі золото й надалі лишається безпечним активом для довгострокових інвестицій і захисту від глобальних ризиків.

Катерина Жирій