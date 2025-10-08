Метал демонструє найкращі річні показники з 1970-х років.

Спотове золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію. Побоювання щодо економіки США та зупинка роботи уряду надали нового імпульсу дорогоцінному металу.

Видання Bloomberg пише, що в середу, 8 жовтня, ціна на золото в злитках піднялася на 1,1% до 4026,69 доларів за унцію (31 грам). Таким чином, 1 грам золота коштує 129,89 долара.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 50% на тлі невизначеності щодо світової торгівлі, незалежності Федеральної резервної системи та фінансової стабільності США. Посилення геополітичної напруженості також сприяло зростанню попиту на безпечні активи, тоді як центральні банки продовжували купувати дорогоцінний метал підвищеними темпами.

Відео дня

Золото демонструє найкращі річні показники з 1970-х років, коли швидка інфляція і відмова від золотого стандарту призвели до 15-кратного зростання цін на нього.

"Причина, з якої інвестори купують золото - і повинні купувати золото - полягає в його диверсифікаційних якостях. Цей настрій перебуває на ранній стадії, і золото отримуватиме дедалі більше визнання як невід'ємна частина розумних інвестицій", - сказав консультант з інвестиційних стратегій у GSFM Стівен Міллер.

На його думку, до середини 2026 року ціни можуть досягти 4500 доларів.

"Зростання ціни на метал до позначки в 4000 доларів відображає не тільки зростаючий попит на безпечні активи, а й поглиблення недовіри до паперових активів на тлі посилення фінансових ризиків і геополітичної напруженості", - пояснив аналітик Vantage Markets Хебе Чен.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подорожчало на 1,4% до 48,49 долара за унцію, а платина і паладій також зросли в ціні.

Ціни на золото - прогнози експертів

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціни на золото можуть зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам, якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США замінять на дорогоцінний метал.

Пізніше вони заявили, що у золота ще є потенціал зростання. Експерти підвищили свій прогноз ціни на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію.

Вас також можуть зацікавити новини: