Найкращий результат за 17 років: золото встановило новий рекорд

Тільки цього тижня золото подорожчало приблизно на 8,6%.

Золото досягло нового максимуму вище 4300 доларів за унцію в п'ятницю, 17 жовтня. Тиждень, що минає, може стати найкращим для металу за останні 17 років, оскільки ознаки слабкості регіональних банків США, глобальна торгова війна і надії на зниження процентних ставок женуть інвесторів у безпечні активи.

Агентство Reuterts пише, що спотове золото досягло позначки в 4362,39 долара за унцію станом на 04:39 за Гринвічем, після того, як раніше досягло нового рекордного рівня в 4378,69 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,7% до 4375,50 доларів.

За даними біржі investing, станом на 9:11 17 жовтня ціна золота перебуває на рівні 4376,49 долара за тройську унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 141,18 долара.

Цього тижня золото подорожчало приблизно на 8,6% і може показати найкращий результат з вересня 2008 року.

При цьому спотове срібло подорожчало на 0,3% до 54,41 долара за унцію, що відповідає тижневому зростанню на 8,2%. Раніше під час сесії ціни досягли рекордного максимуму в 54,35 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і стисненням коротких позицій на спотовому ринку.

За даними біржі investing, станом на 9:16 ціна срібла досягла позначки в 53,05 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 1,71 долара.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотер вважає, що золото може досягти позначки в 4500 доларів раніше, ніж очікувалося.

"Багато що може залежати від того, як довго на ринку зберігатимуться побоювання з приводу торгівлі між США і Китаєм і шатдаун уряду", - зазначив експерт.

Злитки, що не приносять доходу, з початку року подорожчали більш ніж на 66% під впливом геополітичної напруженості, агресивних ставок на зниження ставок ФРС США, купівель центральних банків, дедоларизації та активного припливу коштів у біржові фонди.

Що стосується інших металів, то платина подешевшала на 0,4% до 1706,45 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1618,95 долара.

Золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію на тлі шатдауну в США. Таким чином, цього року метал подорожчатиме більш ніж на 50%.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціни на золото можуть зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам, якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США замінять на дорогоцінний метал. Пізніше вони заявили, що в золота ще є потенціал зростання.

