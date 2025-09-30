Від цінових рекордів золота виграє як держава, так і копачі, що добувають метал кустарним способом, скуповують дорогі авто та будинки.

Рекордні ціни на золото, які з початку поточного року виросли на 45%, підставляють плече економіці півдня Африки, багатого на корисні копалини.

Як пише Bloomberg, за перші вісім місяців 2025 року експорт золота у злитках з Зімбабве подвоївся, сягнувши 2,75 мільярда доларів, оскільки гірники збільшили видобуток дорогоцінного металу. І вже зараз прогнозується, що за підсумками 2025 року економіка південноафриканської країни зросте на 6,6% завдяки успіхам гірничодобувної галузі.

Видання пише, що від "буму" на золото виграють і копачі, що добувають метал кустарним способом, яких налічується 700 тисяч. У Філабусі, на південному сході Зімбабве, вулиці переповнені автомобілями BMW X5 і Land Rover Defender, а також сучасними будинками, що були придбані за готівку.

Відео дня

За рахунок золотих рекордів зростають і золотовалютні резерви держави, які на кінець минулого тижня вже становили 900 мільйонів доларів, тоді як ще 30 червня було 700 мільйонів доларів.

Також зростають у ціні золоті монети Зімбабве, які перевищили позначку у 4000 доларів на тлі глобального зростання цін на метал. Зокрема, 22-каратні золоті монети "Mosi-Oa-Tunya", що були введені в обіг у 2022 році для протидії швидкому знеціненню місцевої валюти, якої вже не існує, у вівторок, 30 вересня, продавалися по 4018,19 доларів за унцію (129 доларів за грам).

Раніше Bloomberg повідомляв, що минулого року у Зімбабве видобуток золота підскочив на 20%, до рекордних 36 тонн. А цільовий показник на 2025 рік складав 40 тонн.

До 2006 року Південна Африка була найбільшим виробником золота у світі. Проте згодом першість у світі здобув Китай. Втім, жодна країна поки не наблизилася до масштабів видобутку, який був зафіксований на піку виробництва Південної Африки у 1970-х роках – на рівні 995 тонн або 32 мільйонів унцій.

Світове виробництво золота та рекордні ціни

У світовому виробництві золота лідірує Африка, країни якої у 2024 році сумарно видобули 1010 тонн дорогоцінного металу. Втім на національному рівні у видобутку золота домінують Китай (380 тонн у 2024-му), Росія (330 тонн) та Австралія (284 тонни). Загалом світове виробництво золота у 2024 році зросло на понад 20%.

У 2025 році золото стало одним з найприбутковіших основних сировинних товарів.

30 вересня золото досягло нового історичного рекорду, піднявшись вище 3867 доларів за тройську унцію (понад 124,75 долара за грам). Зростанню дорогоцінного металу сприяли побоювання щодо можливої зупинки уряду США, а також загальноекономічна та геополітична невизначеність у світі.

Проте вже станом на 16:30 30 вересня котирування золота почали потроху спускатися донизу, зафіксувавшись на рівні близько 3825 доларів за унцію.

Згідно з прогнозами Goldman Sachs Group Inc., вартість золота може зрости до 5000 доларів за унцію, або 160 доларів за грам, якщо незалежність Федеральної резервної системи США буде підірвано, а інвестори переведуть у метал частину активів з казначейських облігацій.

Вас також можуть зацікавити новини: