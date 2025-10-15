Ціни на золото продовжують бити рекорди через проблеми у США: скільки коштує метал сьогодні

Зазначається, що прибутковість казначейських облігацій США впала до найнижчого рівня за кілька тижнів.

Золото піднялося до нового рекордного рівня. Цьому сприяло загострення між Вашингтоном і Пекіном та очікування, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки ще два рази цього року.

Видання Bloomberg пише, що ціна на золото в злитках піднялася до пікового значення в 4185 доларів за тройську унцію. За даними біржі Investing, станом на 9:28 метал коштує 4207,30 долара за унцію. Таким чином, 1 грам золота коштує 135,72 долара.

При цьому спотові ціни на срібло знову зросли після того, як метал піднялися до рекордного рівня вище 53,54 долара за тройську унцію, а потім різко впали на тлі ознак ослаблення історичного тиску. За даними біржі Investing, станом на 9:30 метал коштує 51,33 долара за унцію. Таким чином, 1 грам срібла коштує 1,66 долара.

Чотири основні дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, паладій) цього року подорожчали на 58-80%. Зростання цін на золото було підтримано покупками центральних банків, збільшенням запасів у біржових фондах і зниженням ставок ФРС.

При цьому прибутковість казначейських облігацій США впала до найнижчого рівня за кілька тижнів після того, як голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що американський центральний банк планує ще одне зниження ставок на чверть відсоткового пункту наприкінці цього місяця. Зниження прибутковості та вартості запозичень, як правило, сприятливо позначається на дорогоцінних металах, за якими не нараховують відсотки.

Попит на безпечні активи підігрівався торговельною війною між США і Китаєм, погрозами незалежності ФРС і зупинкою роботи американського уряду. Інвестори також намагаються захиститися від загроз, пов'язаних із нестримним зростанням бюджетного дефіциту.

Ціни на золото і срібло - останні новини

14 жовтня ціни на золото піднялися до рекордного рівня - понад 4100 доларів за унцію, на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США може знизити ключову ставку вже цього місяця. Срібло, своєю чергою, трималося біля історичного максимуму на тлі різкого зростання попиту на безпечні активи.

