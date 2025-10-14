З початку року золото подорожчало вже на 57%.

У вівторок, 14 жовтня, ціни на золото піднялися до рекордного рівня - понад 4100 доларів за унцію, на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США може знизити ключову ставку вже цього місяця. Срібло, в свою чергу, тримається біля історичного максимуму на тлі різкого зростання попиту на безпечні активи.

Ціни на золото

Як пише агентство Reuters, додатковим фактором зростання цін на золото став підвищений попит на безпечні активи через нову хвилю торговельної напруженості між США та Китаєм – двома найбільшими економіками світу.

Так, сьогодні зранку спотова ціна на золото зросла на 0,5%, до 4 128,49 долара за унцію після того, як раніше в ході торгів вона сягнула нового історичного максимуму - 4 179,48 долара. Таким чином, 1 грам металу коштував 133,18 долара.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою в грудні також піднялися на 0,3%, до 4 144,10 долара.

Зазначається, що з початку року золото подорожчало вже на 57%. У понеділок воно вперше подолало психологічну позначку 4100 доларів, що пояснюється поєднанням кількох чинників - геополітичною напруженістю, очікуваннями зниження ставок, активними закупівлями центральних банків і значними вливаннями коштів у біржові фонди.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що президент Дональд Трамп планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня. Тим часом, на тлі активізації торговельних переговорів, обидві країни запроваджують портові збори для судноплавних компаній, які перевозять товари - від святкових іграшок до сирої нафти.

Аналітики Bank of America та Societe Generale прогнозують, що до 2026 року золото може подорожчати до 5000 доларів за унцію.

Ціни на срібло

За даними Bloomberg, срібло тримається біля історичного максимуму на тлі різкого зростання попиту на безпечні активи. Так, у Лондоні спотова ціна срібла піднялася до рекордних 53,55 долара за унцію, після чого трохи знизилася. Таким чином. 1 грам металу коштує 1,73 долара. Це майже на долар вище, ніж попередній пік, зафіксований ще у січні 1980 року.

Зазначається, що через нестачу ліквідності в Лондоні на світовому ринку почалося справжнє "полювання" на срібло – орієнтовні ціни підскочили майже до безпрецедентних рівнів, перевищивши котирування у Нью-Йорку.

"Деякі трейдери навіть орендують місця в літаках для транспортування злитків срібла через Атлантику, щоб скористатися вищими цінами у Лондоні. Такі перевезення зазвичай використовуються лише для золота, адже коштують дуже дорого", - пише видання.

Додатковий поштовх цінам дала активна закупівля срібла Індією, яка останніми тижнями зменшила запаси злитків, доступних для торгівлі у Лондоні. Раніше цього року частину запасів уже відправили до Нью-Йорка через побоювання запровадження мит США на дорогоцінні метали, що спричинило розрив у цінах між двома центрами торгівлі.

Ціни на дорогоцінні метали - прогнози

Аналітики Goldman Sachs попереджають, що через низьку ліквідність срібла (ринок у дев’ять разів менший за золотий) можливе різке падіння цін, якщо потік інвестицій тимчасово скоротиться. Вони зазначають, що без стабільної підтримки центральних банків навіть невеликий відтік коштів може зруйнувати лондонську "напруженість", яка й сприяла поточному стрибку цін.

"Не варто боротися з тенденцією - і золото, і срібло зараз мають усі передумови для подальшого зростання", – зазначив інвестор Шіам Девані з Сінгапуру.

У понеділок Bank of America підвищив прогноз для ціни срібла на кінець 2026 року - з 44 до 65 доларів за унцію, аргументуючи це хронічним дефіцитом пропозиції, високими бюджетними розривами та низькими ставками.

Загалом цього року вартість чотирьох основних дорогоцінних металів – золота, срібла, платини та паладію – зросла на 57–84%, ставши головним драйвером на сировинних ринках. Золото підтримують закупівлі центральних банків, збільшення інвестицій у біржові фонди та зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Попит на безпечні активи також посилився через торговельну напруженість між США та Китаєм, ризики для незалежності ФРС і часткове припинення роботи американського уряду.

Серед інших дорогоцінних металів платина подорожчала на 0,6% - до 1654,65 долара, а паладій - на 0,2%, до 1477,95 долара.

Ціни на золото та срібло - останні новини

14 жовтня вартість золота різко зросла до рекордного рівня на тлі відновлення торговельних конфліктів між США і Китаєм, а також через очікування зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США. Срібло також стрибнуло до історичного максимуму.

Станом на 9 жовтня срібло подорожчало до 49,65 доларів за унцію, або 1,6 доларів за грам. Загалом цього року метал подорожчав на понад 70%. Аналітики відзначають, що це зростання не базується на спекулятивному інтересі, а має досить міцні фундаментальні основи.

