Зазначається, що золото вже дев'ятий тиждень поспіль фіксує прибутки.

Золото пішло вниз після досягнення останнього рекордного рівня. Оптимізм щодо послаблення глобальних торговельних напружень і надії на те, що уряд США незабаром відновить роботу, підірвали попит на безпечні активи.

Видання Bloomberg пише, ціна на золото в злитках впала на 0,8% після стрибка 20 жовтня до піку в 4381,52 долара за унцію. Технічні індикатори показують, що бурхливе зростання, яке почалося в серпні, можливо, зайшло занадто далеко. Зміцнення долара США на цьому тижні також зробило дорогоцінні метали дорожчими для більшості покупців.

Спотове золото подешевшало на 0,8% до 4322,93 долара за унцію о 9:00 за київським часом, після того як на попередній сесії воно подорожчало на 2,5%. Таким чином, 1 грам золота коштує 139,45 долара.

Цього року дорогоцінні метали демонструють стрімке зростання, а золото вже дев'ятий тиждень поспіль фіксує прибутки. З початку 2025 року ціни зросли на 65% завдяки купівлі центральними банками та притоку коштів до біржових фондів. Вони також виграли від стрімкого зростання попиту на безпечні активи на тлі геополітичної та торговельної напруженості, зростання рівня державного боргу та загроз незалежності Федеральної резервної системи США.

Срібло, тим часом, зросло ще більше - майже на 80% цього року - завдяки тим самим макроекономічним факторам, що підтримують золото, а також історичному дефіциту на лондонському ринку. Базові ціни торгуються вище за ф'ючерси в Нью-Йорку, що спонукало трейдерів відправляти метал до столиці Великої Британії, щоб пом'якшити дефіцит.

За даними біржи Investing, ціни на срібло станом на 9:30 досягнули рівня у 50,45 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 1,63 долара.

Ціни на золото - головні новини

Золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію на тлі шатдауну в США.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціни на золото можуть зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам, якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США замінять на дорогоцінний метал.

